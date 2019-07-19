Главврач Тульской областной больницы Роман Блюмин увольняется из-за коррупции?

Главный врач Тульской областной больницы Роман Блюмин подал заявление об отставке по собственному желанию с 19 июля, сообщили в региональном минздраве.



Блюмин находился в этой должности с мая 2018 года, а до этого работал главврачом Алексинской районной больницы №1 имени профессора Снегирёва.

Роман Блюмин — хирург и онколог, также прошёл подготовку по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

Временно исполнять его обязанности будет заместитель главного врача Татьяна Гомова.

Ранее министерство по контролю и профилактике коррупционных нарушений в ходе плановой проверки Тульской областной клинической больницы и Алексинской районной больницы обнаружила нарушения законодательства РФ о контрактной системе и о противодействии коррупции. Результаты контрольных мероприятий были направлены для рассмотрения в правоохранительные органы.