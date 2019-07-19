В Тульской области на ребёнка упали футбольные ворота

10-летняя тулячка пострадала в результате падения футбольных ворот.



Вечером 18 июля в посёлке Рассвет Ленинского района школьница находилась на спортивной площадке у дома №34. На неё упали футбольные ворота, после чего ребёнок был госпитализирован в больницу.

Следственный отдел по Зареченскому округу Тулы областного управления Следственного комитета проводит процессуальную проверку.

На данный момент следователями проведён осмотр места происшествия, изъята вся необходимая документация на спортивную площадку, опрошены очевидцы произошедшего и представители администрации.

Потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда, причинённого её здоровью. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.