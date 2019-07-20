Дюмин рекомендовал областному суду быстрее рассматривать дела

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с председателем областного суда Игорем Хорошиловым, назначенным на эту должность указом президента 19 июня, дал ему установку на будущую работу.



«Защита интересов наших жителей и повышение качества правосудия – в приоритете. И для более эффективной работы судебной системы необходимо сокращать сроки рассмотрения дел. Уверен, эти задачи вам по плечу», — привела комментарий Дюмина пресс-служба регионального правительства.

Одним из вопросов, которые обсуждались в ходе рабочей встречи, стало строительство нового здания областного суда.