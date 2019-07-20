Где в Тульской области появятся автоматические пункты весогабаритного контроля

В 2019 году на дорогах Тульской области появится десять автоматических пунктов весогабаритного контроля.



Об этом стало известно на встрече директора департамента дорожного хозяйства министерства транспорта Игоря Сиунова с представителями грузоперевозчиков и грузоотправителей.

Такие пункты контроля позволят устанавливать габариты и вес транспортного средства транспортного средства без остановки или снижения скорости. Их установка проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

До конца июля три пункта контроля появятся на участках дорог: Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево, Тула — Белёв, Лапотково — Ефремов. В течение месяца они будут работать в тестовом режиме.

На расстоянии 250 метров от этих пунктов разместят табло, на которых будет появляться информация о наличии перегруза или превышения габаритов. В период тестирования водители большегрузов смогут проверить информацию о правонарушениях на сайте «Тулаупрадора».