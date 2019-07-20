В Туле хотят построить две новые автостанции и закрыть старую в Заречье

Градостроительно-земельный Совет поддержал строительство двух новых автостанций в Туле.



Одна из них появится в районе дома №83 по улице Оборонной, вторая – по улице Октябрьской. Такие предложения были озвучены специалистами московского института «МосТрансПроект».

Планируется, что автостанции будут отведены под стоянку пригородного транспорта и автобусов, которые идут в Москву. С каждой станции в сутки собираются отправлять 950 единиц транспорта. В планах завершить строительство автостанций к осени 2020 года.

Ожидается, что это позволит разгрузить дорожный трафик на центральных улицах города. С автостанции на улице Оборонной автобусы будут ходить по юго-восточному направлению (Донской, Узловая, Кимовск, Епифань и др.), с автостанции на Октябрьской — по северному (Алексин, Москва, Ревякино, Новогуровский и др.).

При этом действующая автостанция в Заречье будет закрыта.