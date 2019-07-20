В Тульской области вор влез к жильцам через балкон и обчистил холодильник

Дерзкое преступление пытался совершить 25-летний безработный житель Белёва.



В ночь с 27 на 28 апреля 2019 года мужчина задумал влезть в одну из квартир на улице Рабочая. Для этого он забрался на козырёк подъезда и проник на балкон квартиры на втором этаже.

Воспользовавшись тем, что хозяева квартиры, уходя, не закрыли балконную дверь, он проник в жилище, прошёл на кухню и сложил продукты питания из холодильника в пакет. Но скрыться с места преступления вору не удалось — его застигли вернувшиеся с работы хозяева.

Было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Ущерб мог составить 1210 рублей.

Приговором Белёвского районного суда от 16 июля мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей.