В Тульской области раскрыто только каждое третье мошенничество

Мошенничества занимают 12% об общего числа зарегистрированных преступлений в Тульской области, сообщили в облпрокуратуре.



За первое полугодие в регионе зафиксировано 796 преступлений данной категории, выявлено 115 нарушителей закона, общий ущерб составил около 190 млн рублей.

Зарегистрировано 214 фактов телефонного мошенничества. С банковских карт 64 потерпевших похищены денежные средства. От мошенничества в интернете, как правило, при операциях купли-продажи на различных сайтах, пострадало 273 человека.

В первом полугодии раскрыто только каждое третье такое преступление, расследование по уголовным делам приостанавливается из-за неустановления виновных лиц.