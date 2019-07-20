Политолог: Дюмину могут быть прощены очень серьёзные ошибки

Политический аналитик Андрей Сокрустов разделил всех российских губернаторов на четыре категории.



Главу Тульской области он включил в одну группу с Сергеем Собяниным и Рамзаном Кадыровым.

«сех губернаторов очень грубо раньше можно было разделить на три категории, а после выборов в сентябре 2018-го – уже и на четыре. Жизнь, конечно, богаче этой схемы, но она тем не менее кое-что объясняет. К первой относятся те, кого привел во власть лично Путин и кому он целиком и полностью доверяет. Это и мэр Москвы Сергей Собянин, и глава Чечни Рамзан Кадыров, и тульский губернатор Алексей Дюмин. У них карт-бланш, им могут быть прощены очень серьёзные ошибки.

Четвертая группа – это противоположность первой, в неё входит главы регионов, которых Кремль совсем не хотел. Это прежде всего те губернаторы, которые победили кандидата от партии власти в сентябре прошлого года – во Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии. Хотя, по крайней мере, один случай попадания на губернаторский пост нежелательного кандидата можно припомнить и ранее – Иркутскую область в октябре 2015 года возглавил коммунист Сергей Левченко, которого Москва совершенно не поддерживала. Причем партийная принадлежность здесь роли не играет. Орловский губернатор Клычков и хакасский глава Коновалов – оба коммунисты, но первый, несмотря на это, кандидат от партии власти в широком смысле, а второй для Кремля, как красная тряпка для быка.

Но самые интересные – это вторая и третья группы. Те, кого Путин привел во власть не лично, а, так сказать, по совету товарищей. Во вторую входят те, кто оправдал выданный Владимиром Владимировичем кредит доверия, в третью – те, кто ещё должен показать себя. Кто себя показывает скверно – тот может покинуть пост и в наручниках. Или по-тихому, как Рустэм Хамитов, предложенный на пост главы Башкирии политическим тяжеловесом Муртазой Рахимовым, но не досидевший даже до конца одного срока и заменённый на Радия Хабирова, выходца из республики, но успевшего потрудиться в администрации президента», — приводит его слова воронежское издание «Блокнот».