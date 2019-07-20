Мусор, застройка рекреационных зон и выбросы предприятий. О чём говорили тульские блогеры с министром экологии

18 июля в Белоусовском парке прошла встреча тульских чиновников с представителями блогерского сообщества.



В мероприятии участвовали министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов, глава департамента лесного хозяйства Андрей Журавлёв, начальник отдела недропользования и водопользования Ирина Галкина и представитель «Тульских парков» Сергей Егоркин.

О том, как прошла встреча, рассказала в фейсбуке тульский краевед Елена Платонова.

1. Обсуждался вопрос о наметившейся нехороший тенденции за последние годы — уменьшение природоохраняемых зон (рекреационные — Р1), перевод их в застроечные (жилые — Ж4). В данный момент генеральный план города проходит очередной корректировку (публичные слушания состоялись в июне), далее этот документ должен быть утвержден Тульской городской Думой. В принципе, это открытый документ и с ним можно ознакомиться, обратившись в управление архитектуры и строительства или в тульскую Думу. Блогеры просили минприроды со своей стороны не согласовывать генеральный план, если в нем окажутся выставлены на продажу зоны Р1.

2. Обсуждалась проблема появления в центре города аквапарка. Со стороны «Тульских парков» высказано мнение, что они не против появления около их территории подобного объекта. Утверждали, что вокруг парка существует 500 парковочных мест — этого должно хватить посетителям парка, считают они. На площади Искусств подземная парковка не планируется, она будет находиться под зданием аквапарка. Со стороны блогеров высказано пожелание развивать, делать привлекательными для отдыха не только центр, но и другие районы города. Говорилось о том, что в новых строящихся районах нужны свои парки и «точки притяжения».

3. Поднималась проблема заметного ухудшения качества воды в Воронке в последние годы. Проблема в том, что Центральная канализация в Октябрьском посёлке фактически отсутствует, уровень грунтовых вод достаточно высокий (примерно 30-40 см), отстойные и выгребные ямы не имеют герметичности, потоки фекалий текут сторону реки Воронки. Отключить воду на посёлке, чтобы прекратить все это, тоже невозможно... Денег на строительство Центральной канализации нужно много, этого пока в бюджете не предусмотрено. Договорились пока на том, что возьмут пробы воды и ила в контрольных местах, по результатам анализов будет приниматься решение дальше. Та же проблема в районе Подьячья, мутные дурно пахнущие потоки текут в Упу (а далее по течению новая ревитализированная набережная...) Подобные проблемы касаются и Щегловского ручья. Договорились взять там пробы воды в районе улицы Бондаренко.

4. Обсуждался также вопрос обмеления рек. Пока вопрос открытый. О том, что надо проводить лесовосстановление — в Тульской области осталось 13% площади, занятой лесами. Министерство в курсе проблемы. И она активно решается. В этом году по плану посадить 700 тыс. саженцев, проводится весенние и осенние акции, призывают к участию в посадке всех жителей – только приходите, с удовольствием предоставят Вам ведро с водой, саженцы и лопаты!

5. Появление несанкционированных свалок. Резюме было такое — пишите заявление по своему району — мы готовы убрать любую свалку. То же касается борщевика.

6. Проблемы городских деревьев. Обратят внимание на конкретные указанные ситуации. Отмечено, что порубочные билеты у рубщиков непременно должны быть, что дендрологи обязаны указывать конкретные деревья, которые следуют врубить. Влияние на здоровье деревьев реагентов: отмечено, что современные реагенты гораздо менее вредны, чем применявшееся раньше солепесчаная смесь. Из опыта центрального парка: при разумном и умеренном применении реагентов влияния их на состояние окружающей растительности никакого не замечено. В целях предотвращения гибели растений от вредителей решено сажать смешанный лес — как правило, вредители в сезон поражают только одну породу. Тополя бывают разные, не все из них аллергенные, их преимущества: быстро растут, листва тополей лучше всех задерживают пыль. В этом плане — тополя перспективные городские деревья. Пример – опыт Воронежа.

7. О мусорной проблеме. Несмотря на информацию все время мелькающую в интернете, ни одного случая поступления мусора из Москвы не выявлено. Под Серпуховом существует мусорный полигон, называющийся Алексинский карьер, но это территория Москвы. Установку баков для раздельного сбора мусора вблизи дома нужно требовать со своей управляющей компании — они обязаны это сделать. Если они этого не делают — меняйте управляющую компанию. Полигон на Осиновой горе к концу года будет закрыт. В районе Большой Тулы строится новый современный полигон с изолированными слоями и еще чем-то, на котором планируется перерабатывать мусор в топливо. (В сентябре обещали устроить экскурсию на этот новый мусорный полигон). Обучающие мероприятия по раздельному сбору мусора проводится по школам, а также устраиваются обучающие «экопраздники» дворов.

8. О том, что мы лидеры по смертности в России. Считают, что причиной этого является относительное старение населения — мы слишком близко к Москве и идет интенсивный отток молодого населения. Про онкологию комментировать отказались, это скорее вопрос к медикам. По вопросу выброса крупных металлургических предприятий — за последние лет 5 он даже на 20-30% сократился — в связи с улучшением систем очистки. Хуже дела обстоят с мелкими предприятиями — их очень трудно выявлять и контролировать, трудно установить источник несанкционированного выброса. О новом предприятии «Тулачермет-Сталь» пока сказать ничего не могут, поскольку предприятие ещё не вступило в плановую эксплуатацию.

9. О монтаже на автостоянках экологичной георешетки с травой. Такой опыт был, но результат неудовлетворительный — решётка быстро пришла в негодность.

10. Из больных вопросов – тульские очистные сооружения уже лет 30 как-то живы без кап. вложений, настоятельно требуют инвестиций на реконструкцию.