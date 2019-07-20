Рядом с рекой Тулица незаконно складировали строительный мусор

Сотрудники министерства имущественных и земельных отношений провели проверку по факту нашей публикации, касающейся складирования отходов.



В ходе рейда установлено, что на территории, которая относится к Зареченскому округу, незаконно сваливали строительные отходы, в том числе мусор, перемешанный с грунтом.







Кроме того, туляки жаловались, что на границе Пролетарского и Зареченского округов сбрасывали шлам. В группе «Пролетарский округ» в соцсети опубликовали снятую с помощью дрона фотографию горы отходов, которые, как говорят жители, складируют более двух лет.