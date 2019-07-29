Экогеноцид по-тульски: ручей, впадающий в Упу, с 2013 года отравляют ядовитыми отходами (видео)

В деревне Помогалово Привокзального округа Тулы с 2013 года сбрасывают ядовитые отходы в местный ручей.



От единственного источника поливочной воды в деревне периодически идёт свечение, вода приобретает оранжевый цвет, а вокруг распространяется тошнотворный запах химикатов.

Подобные явления жители деревни наблюдают с 2013 года, но с весны 2019 года такие случаи катастрофически участились.

Загрязнённый ручей – единственный источник полива огородов, колодец с питьевой водой располагается в двух метрах от химического протока. В ручье и прудах деревни погибла вся живность. Ручей пытались чистить, но слив отходов происходит с завидной регулярностью. Ручей впадает в Упу, а рядом с деревней Помогалово находится водозабор, питающий часть Тулы.

Многолетние переписки с различными ведомствами никакого результата не дали. Только в 2019 году провела проверку прокуратура, были взяты пробы воды.

Как писали СМИ, жители рассказывают, что у некоторых погибли куры, которые попили воды из оранжевого ручья, а один из туляков получил химический ожог от воды в пруду.