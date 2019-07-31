В России создадут информресурс с данными о гражданах

Правительство России одобрило законопроект о создании информационного ресурса, где будет собрана информация о населении России.



На основе этих данных, в частности, будет вестись контроль за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц.

Данные о населении будут предоставлять из других государственных и муниципальных информационных ресурсов. Все сведения об одном человеке будут объединены в одну запись.

Формированием и наполнением ресурса, как предполагается, займётся ФНС России.