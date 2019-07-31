«Все деньги воруют под эту дудочку — вот результат»

31.07.2019 10:53

Жители Привокзального округа Тулы несколько лет ждали обустройства тротуара на улице Путейской.

Многочисленные жалобы чиновникам разного ранга, походы на приёмы и приглашения на объезды.

Однако, «вняв мольбам», теперь городские чиновники, по словам жителей, просто «закапывают» бюджетные деньги — работы проведены с нарушением правил благоустройства.

При этом бордюр, отделяющий проезжую часть от тротуара, должен быть не менее, чем на 15 см выше дороги.

Тулячке Юлии удалось поговорить с одним из рабочих, ведущих обустройство тротуара. Тот резанул правду-матку.

«А как вы хотели, вы же приглашаете узбеков, таджиков. Все деньги воруют под эту дудочку. Их (мигрантов) приглашают, а деньги на карман ложут», — пояснил он.

На одном из проблемных участков поставленный бордюр уже демонтировали и сделали заново, но вопросов у туляков осталось ещё много.

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