Жители Привокзального округа Тулы несколько лет ждали обустройства тротуара на улице Путейской.
Многочисленные жалобы чиновникам разного ранга, походы на приёмы и приглашения на объезды.
Однако, «вняв мольбам», теперь городские чиновники, по словам жителей, просто «закапывают» бюджетные деньги — работы проведены с нарушением правил благоустройства.
#Дюмин помоги! Несколько лет ждали тротуар на Путейской #Тула, теперь городские чиновники «закапывают» бюджетные деньги. На двух участка бортовой камень, отделяющий дорогу от тротуара, установили ниже уровня проезжей части. Не смотря на это работы продолжаются! @Tularegion71 pic.twitter.com/kzJROStgeK
— Юлия (@julia_htrf) July 12, 2019
При этом бордюр, отделяющий проезжую часть от тротуара, должен быть не менее, чем на 15 см выше дороги.
Работы по обустройству тротуара на Путейской #Тула продолжаются вопреки ГОСТам и Правилам благоустройства Тулы — бордюр,отделяющий дорогу от тротуара установлен на некоторых участках на уровне проезжей части и ниже. Остановите беспредел! @Tularegion71 pic.twitter.com/Lq6hwLXeFG
— Юлия (@julia_htrf) July 11, 2019
Тулячке Юлии удалось поговорить с одним из рабочих, ведущих обустройство тротуара. Тот резанул правду-матку.
«А как вы хотели, вы же приглашаете узбеков, таджиков. Все деньги воруют под эту дудочку. Их (мигрантов) приглашают, а деньги на карман ложут», — пояснил он.
Сейчас на Путейской, проходящие мимо рабочие мне объяснили, почему так безобразно делают тротуар. Вы знаете, похоже, что он прав. @Galkin_VS @Tularegion71 pic.twitter.com/YxMZnzVkVL
— Юлия (@julia_htrf) July 11, 2019
На одном из проблемных участков поставленный бордюр уже демонтировали и сделали заново, но вопросов у туляков осталось ещё много.
Если вы не в курсе: то,что «накосячили» на одном участке уже сломали и сделали заново. Но вопросов осталось ооочень много, оставим их до приемки. pic.twitter.com/FZ2h7do3VU
— Юлия (@julia_htrf) July 16, 2019