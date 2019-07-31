Жители Привокзального округа Тулы несколько лет ждали обустройства тротуара на улице Путейской.



Многочисленные жалобы чиновникам разного ранга, походы на приёмы и приглашения на объезды.

Однако, «вняв мольбам», теперь городские чиновники, по словам жителей, просто «закапывают» бюджетные деньги — работы проведены с нарушением правил благоустройства.

#Дюмин помоги! Несколько лет ждали тротуар на Путейской #Тула, теперь городские чиновники «закапывают» бюджетные деньги. На двух участка бортовой камень, отделяющий дорогу от тротуара, установили ниже уровня проезжей части. Не смотря на это работы продолжаются! @Tularegion71 pic.twitter.com/kzJROStgeK — Юлия (@julia_htrf) July 12, 2019

При этом бордюр, отделяющий проезжую часть от тротуара, должен быть не менее, чем на 15 см выше дороги.

Работы по обустройству тротуара на Путейской #Тула продолжаются вопреки ГОСТам и Правилам благоустройства Тулы — бордюр,отделяющий дорогу от тротуара установлен на некоторых участках на уровне проезжей части и ниже. Остановите беспредел! @Tularegion71 pic.twitter.com/Lq6hwLXeFG — Юлия (@julia_htrf) July 11, 2019

Тулячке Юлии удалось поговорить с одним из рабочих, ведущих обустройство тротуара. Тот резанул правду-матку.

«А как вы хотели, вы же приглашаете узбеков, таджиков. Все деньги воруют под эту дудочку. Их (мигрантов) приглашают, а деньги на карман ложут», — пояснил он.

Сейчас на Путейской, проходящие мимо рабочие мне объяснили, почему так безобразно делают тротуар. Вы знаете, похоже, что он прав. @Galkin_VS @Tularegion71 pic.twitter.com/YxMZnzVkVL — Юлия (@julia_htrf) July 11, 2019

На одном из проблемных участков поставленный бордюр уже демонтировали и сделали заново, но вопросов у туляков осталось ещё много.