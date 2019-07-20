Как подобрать датчики для контроля давления в шинах

Каждый автомобилист знает, что нельзя пренебрегать безопасностью на дорогах. Находясь за рулём, необходимо быть уверенным в исправности своего железного коня, в частности, рулевой и тормозной систем.



Одна из мер предосторожности — постоянный контроль давления в шинах. Если давление будет слишком высоким, ухудшится сцепление с дорожным покрытием; если слишком низким — вырастет расход топлива, а шины быстрее износятся.

Современные технологии позволяют автоматизировать процесс контроля давления в шинах. Сегодня автомобили активно оснащаются специальными системами контроля — приборами, повышающими безопасность движения. Такие датчики следят за давлением и температурой в шинах, а в случае критических изменений подают сигнал водителю на приборную панель.

В последних моделях автомобилей премиум класса — Toyota, Lexus — датчики давления устанавливаются сразу на заводе, а при покупке новых на другой комплект дисков нужно учитывать характеристики уже установленных.

На сегодняшний день существует два типа систем: контроль по АБС и датчики прямого измерения.

Первый тип датчиков сравнивает текущую угловую скорость с заполненной эталонной по каждому колесу. У спущенного колеса меньший радиус, соответственно, оно проходит за один оборот меньшее расстояние, чем рабочее.

АБС (антиблокировочная система тормозов) необходима для того, чтобы при экстренном торможении не блокировались все четыре колеса. Благодаря ей автомобиль сохраняет устойчивость при движении и не идёт в занос на скользком дорожном покрытии. Система датчиков АБС отслеживает скорость вращения колёс и во время сильного торможения посылает в основной гидравлический блок модуляции давления жидкости сигнал на сокращение тормозного усилия. Информация мгновенно выводится на приборной панели, а в педали тормоза появляются характерные толчки.

Что касается систем прямого измерения давления, то они могут быть с автоматической или ручной привязкой датчиков. Датчиком оснащается каждое колесо, информация от них передаётся импульсами в блок управления, где полученные данные сравниваются с контрольными параметрами давления. Когда давление в шине упадет ниже допустимого уровня, на панели приборов загорится индикатор и зазвучит предупредительный сигнал.

Если система рассчитана на ручную привязку датчиков, сервис, который их реализует, осуществит привязку, если на автоматическую — подберёт датчик, который привяжется в автоматическом режиме.

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