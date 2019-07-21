Тульская область оказалась на 51-м месте по индексу «мусорной» напряжённости

Эксперты Wasteconsulting и Российской академии народного хозяйства и госслужбы представила рейтинг регионов по индексу «мусорной» напряжённости.



Тульская область заняла в нём 51-е место, попав в жёлтую зону: процент напряжённости в нашем регионе составляет 53%.

Цель индекса, как отмечают его авторы, — информировать органы власти и общество об управленческих и политических рисках, препятствующих созданию в стране экономики замкнутого цикла.

В красной зоне находятся те регионы, где риск возникновения мусорной напряжённости критический. В жёлтой зоне — те регионы, где риск возникновения мусорных протестов высокий. В зелёной зоне — регионы с низкой вероятностью мусорных протестов.

Москва, которая отправляет свои отходы на утилизацию в другие регионы, оказалась в зелёной зоне на 81-м месте, Московская область — в жёлтой зоне на 28-м месте.













