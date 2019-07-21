На месте складирования шлама в Пролетарском округе Тулы появляются новые кучи

На участке земли недалеко от реки Тулица, куда свозят шлам, появляются свежие кучи, сообщают жители.



Ранее мы писали, что туляки жалуются на захоронение отходов производства чёрных металлов с завода «Тулачермет» в Пролетарском округе.

«После закрытия городской свалки в Пролетарском р-не, она заработала снова. Теперь сюда привозят шлам с Чермета. Привозят в тёмное время суток, чтобы никто не видел и засыпают землёй. Шлам это яд. Полигон пролегает по руслу реки Тулица. Во время дождей этот яд попадёт в реку и дальше по течению в Упу», — написали жители.

Было отмечено, что после обращения в администрацию Пролетарского округа никакой реакции не последовало, кроме того, со стороны полигона был распилен связывающий два берега единственный мостик, сделанный жильцами, который связывал два берега — предположительно, чтобы «никто не видел этого беспредела».

По факту нашей публикации сотрудниками правительства Тульской области 19 июля был осуществлён выход на место. Однако в отчёте о выходе чиновники сообщили совсем о другой свалке — строительных отходов.

Убирать строительный мусор предстоит администрации Тулы, а вопрос со складированием отходов металлургии вопрос остаётся открытым.







