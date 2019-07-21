Жители посёлка Рассвет - Дюмину: Мы забыты и заброшены, о нас вспоминают только перед выборами

Жители посёлка Рассвет бывшего Ленинского района написали обращение губернатору Тульской области Алексею Дюмину и главе администрации Тулы Евгению Авилову.
С момента присоединения Ленинского района к Туле и образования Большой Тулы по инициативе бывшего главы региона Владимира Груздева прошло уже несколько лет, однако никаких изменений к лучшему жители района на себе не почувствовали.
18 июля в посёлке Рассвет произошла трагедия — на 10-летнюю девочку упали футбольные ворота. Они не были закреплены на детской площадке. Халатность, цена которой — чья-то жизнь.
Сейчас ребёнок находится в московском госпитале в тяжёлом состоянии. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), допрошена дюжина свидетелей, прошли обыски в администрации Привокзального округа Тулы, которая заведует посёлком.
А жители Рассвета доведены до отчаяния и готовы писать хоть президенту Канады, чтобы присоединиться к ней, раз на местном уровне их проблемы никому не интересны.
@Tularegion71 @Avilov_E @cityadmtula @SvobPres @tulactive
Наши жители п.Рассвет пишет Губеру о нашем бытие, предлагаю всем нам написать Президенту Канады о присоединении нашего посёлка к ней. pic.twitter.com/TAMU8aNltj
— Александр Кандратьев (@rouvWfqcR731W1B) July 21, 2019
«После присоединения к Туле прошло уже пять лет, но мы так и остались в городе пасынками. Мы забыты и заброшены. И про нас вспоминают только перед выборами. За пять лет что-то серьёзно сделанного мы не видим», — отмечают рассветовцы.