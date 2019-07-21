Адвокатам разрешили становиться мундепами

Конституционный суд РФ разрешил адвокатам становиться депутатами муниципальных советов на непостоянной основе.



По мнению судей высшей юридической инстанции, это не влечёт нарушения принципа независимости советника по правовым вопросам и равноправия адвокатов.

Противоречие между статьями 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» обнаружил адвокат Олег Сухов. В 2017 году он был избран депутатом Совета депутатов муниципального округа Нагорный в Москве. Однако Совет столичной Адвокатской палаты счёл это нарушением, пишет «Российская газета».

Сухову было вынесено замечание с разъяснением, что ему придётся выбирать между депутатской и адвокатской деятельностью. А неисполнение решения может повлечь прекращение статуса адвоката. В своём решении члены совета, а затем и суды общей юрисдикции руководствовались положениями статьи 2 63-ФЗ, которая запрещает адвокатам занимать в том числе муниципальные должности.

Между тем статья 16 того же закона содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть приостановлен статус адвоката. В ней указано, что это «избрание адвоката в орган государственной власти или орган местного самоуправления на период работы на постоянной основе». Однако в Нагорном все депутаты, в том числе Сухов, работают на непостоянной основе. За трактовкой обнаруженной законодательной коллизии адвокат обратился в КС РФ.

Суд вынес решение, обосновав его ранее обнародованными правовыми позициями. В первую очередь судьи КС напомнили, что Конституция РФ гарантирует гражданам как право на квалифицированную юридическую помощь, так и право на труд. И законодательно статус адвоката урегулирован таким образом, чтобы эти права не вступали в противоречие. Что касается возможности работать в органах муниципальной власти на непостоянной основе — а депутат муниципального совета официально признаётся лицом, замещающим муниципальную должность, — то здесь позиция адвокатского сообщества в разных регионах отличается.

Судьи КС сочли, что правовую коллизию, на которую указывает Сухов, нужно расценивать «не как пробел в определении правовых последствий, а как квалифицированное умолчание». Осуществление полномочий на непостоянной основе, то есть без отрыва от основной профессиональной деятельности, не должно приводить к приостановлению статуса адвоката, поскольку на это нет прямого указания в законе.