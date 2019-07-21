В России ограничили ввоз фруктов, овощей и цветов в багаже

С 19 августа пассажиры в своём багаже и ручной клади смогут ввезти в Россию не более пяти килограммов фруктов и овощей, а также не более трёх букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.



Если их не окажется, продукцию вернут обратно или уничтожат за счёт собственника. Раньше таких ограничений не было.

Новые правила багажа и ручной клади касаются пассажиров всех видов транспорта (судов, самолётов, пассажирских вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, самолётов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Также они распространяются на почтовые отправления.

Правила ввоза ужесточены в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском: абрикосы, персики, цитрусовые, сливы, вишня, черешня, финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан.

В перечне подкарантинной продукции также значатся бобовые, орехи, овощи, включая томаты, различные виды капусты, морковь, репа, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни.

Ограничения также действуют в отношении рождественских ёлок, веток хвойных деревьев. Что касается букетов, то в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений.