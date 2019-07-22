На Косой Горе новую спортплощадку установили посреди разрухи (фото)

В тульском посёлке Косая Гора в сквере на улице М. Горького, 18-22 установили спортивную площадку на неблагоустроенной территории.



Спортивный инвентарь был получен на средства сертификата за 1-е место в спартакиаде ТОС в 2018 году.

«Набор отличный, но место... Посреди разрухи, в отсутствии асфальтированных подходов красуется комплекс... Оборудование всё испачкано грязью... Картина напоминает — мебель завезли новую, а ремонт сделать забыли... Дети идут сюда в любую погоду, только вот при отсутствии благоустройства данной территории это место очень скоро превратится в мёртвую никому не нужную зону и обрастёт грязью, учитывая размытую дождями вокруг спортивной площадки территорию», — возмущаются косогорцы.

Как написала одна из жительниц Ирина Богачёва, существует проект благоустройство сквера, однако подрядчик почему-то установил спортплощадку с нарушениями, не обустроив покрытие.





Один раз спортплощадку уже пришлось переделывать — в начале июля инвентарь установили вразрез с проектом. После инспекции Тулы Юрия Цкипури спортивное оборудование просто переставили.



