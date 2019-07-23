Приезжают и разводят руками: рельеф такой

Жители посёлка Косая Гора утопают в месиве.



Крайний дом №1 по улице Черняховского в период дождей постоянно заливают потоки грязи с Щёкинского шоссе.

«Нет сил уже вывозить тачками после каждого дождя щебень и песок. Просто утопаем в этом месиве... Приезжают представители администрации время от времени и разводят руками. Рельеф такой! До принятия дороги после ремонта рельеф нормальный был! А теперь, если ливневку не сделали и сэкономили на пескоуловителях, то я всю жизнь своим горбом должна исправлять чужие ошибки?! Хоть бы трактор иногда присылали убрать это всё! Женскими руками и спинами прикрылись. Позор! Активизация небольшая лишь перед очередными выборами бывает. Но на отписках всё и заканчивается», — написала тулячка Маргарита Новохацкая.

«С целью обеспечения водоотведения по улице Черняховского требуется произвести асфальтирование автомобильной дороги с исправлением поперечного профиля и установкой бортовых камней», — сообщили в администрации Тулы.

«У меня семейный архив прямо, где представители администрации каждые две недели пишут официальный ответ на мою жалобу — „Ваш вопрос решается, сообщим дополнительно...“ А потом, видимо, срок какой-то выходит и мне сразу — бац! — и письмо „ничем помочь не можем“. Я уже заметила — от 1 до 3 месяцев могут эту резину тянуть», — говорит Маргарита.

Проблему благоустройства участка улицы на съезде с Щёкинского шоссе чиновники переложили на жителей. Косогорцам посоветовали принять участие в рейтинговом голосовании по выбору автодорог для ремонта в 2020 году. Либо собрать деньги на ремонт улицы Черняховской в рамках программы «Народный бюджет». Но чтобы потягаться с другими дорогами и выиграть в голосовании, нужно провести огромную агитационную работу, тем более половина жильцов — пенсионеры, у которых нет ни интернета, ни лишних денег.