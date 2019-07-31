Люки просто поменяли местами

В посёлке Товарковский дырявый люк на дороге заменили на «новый», поменяв его местами с находящимся по соседству — в двухстах метрах.



Одна из жительниц города два месяца жаловалась на люк с дырой на улице Трудовая.

В июле она, наконец, увидела, что проблема решилась. Однако радость была недолгой.

«Нам поставили новый люк, наконец-то — обрадовалась я, идя по этой дороге, но моя (радость) оказалась совсем недолгой... Потому что пройдя метров 200 как думаете, что я вижу???? Конечно, наш дырявый люк!!!!!! Их просто поменяли местами!!! ((((( Такая вот работа... (стрелкой отмечено место, где раньше лежал дырявый)», — написала она в соцсети.

Спустя несколько дней администрация Богородицкого района всё же сообщила, что все люки уже закрыты.