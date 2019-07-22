Муниципальный фильтр как инструмент недопуска на выборы лидеров общественного мнения

Тульский правозащитник, координатор регионального отделения общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» Алексей Власов — о сборе подписей, связанных с ним скандалах и необходимости его отмены.



То, что произошло и продолжает происходить в Москве — результат поступательного развития избирательной системы в Российской Федерации кто бы о чем ни говорил.

Ни для кого не секрет, что всевозможные «муниципальные фильтры», «сборы подписей» являются формальным заградительным барьером, от попадания в избирательный бюллетень неугодных кандидатов. Именно «неугодных», а не оппозиционных как таковых или как принято говорить «криминальных».

Для чего формально, вводилась данная процедура? Для того, чтобы ограничить количество будем откровенно говорить, «городских сумасшедших» которые имеют «амбиции пойти в депутаты», но фактически не будут вести избирательную компанию. По мнение властной элиты, расширение списков кандидатов увеличит размеры бюллетеней и уменьшит желания электората ходить на выборы, потому что кандидатов много. Это изначально ложное, достаточно спорное допущение, но что было, то было.

Вопрос в том, нарушает ли сбор пассивное право избирателей остается открытым.

Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ, Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

Раньше, до 2009 года, можно было внести избирательный залог и спокойно участвовать в выборах, теперь избирательный залог убрали. Таким образом, Государственная Дума продолжила «совершенствовать избирательное законодательство». Всё это делается для того, чтобы «криминал не шел во власть».

Самая скандальная история со сбором подписей муниципальных депутатов произошла в Приморье, на выборах губернатора, когда лидер общественного мнения, коммунист Ищенко, который фактически победил на выборах, не был допущен до участия в повторных выборах именно потому, что муниципальные депутаты (угадайте кто имеет большинство мест серди муниципальных депутатов?) просто не поставили за него подписи. Совершенно понятно, что механизм муниципального фильтра, на выборах губернатора предназначен для недопуска лидеров общественного мнения до процедуры выборов.

Такая же ситуация складывается и со сбором подписей. В 2007 года на выборах в Санкт-Петербурге также не допустили список РОДП «ЯБЛОКО». Так что говорить о том, что это большой скандал и немыслимое нарушение, было бы лукавством. Снимали партийные списки и только РОДП «ЯБЛОКО». Если повнимательнее посмотреть в сети «Интернет», то есть многочисленные свидетельства, когда в суд приходили люди и подтверждали, что это они поставили подписи, но подписи всё равно признавали.

Посмотрим на это с другой стороны. Собрать такое огромное количество подписей за такое время можно только имея широкую промоутерскую сеть, где есть люди, которые готовы «поставить» для нужд партии или кандидата определенное количество подписей. Есть, кончено, сторонники, которые сами готовы прийти и поставить подписи, но большинство подписей, и это не секрет, собирается платными сборщиками, которым всё равно, за кого собирать подписи, главное, чтобы за это платили деньги.

По личному опыту (2003—2004 года) я знаю, что опытный сборщик может за месяц в сегодняшних ценах (100-200 рублей за подпись) за месяц спокойно заработать до 100 000 рублей. Естественно, в тех вопросах, где появляется финансовая заинтересованность, появляются праздного рода мошенники, которые просто подделывают подписи. Раньше это были работники собесов, паспортных столов, всевозможных ЖЭКов, отделов кадров крупных предприятий и те, кто участвовал в прошлых «подписных» кампаниях и бережливо сохранил паспортные данные тех, кто ставил подпись. Теперь — все кто имеет доступ к персональным данным. Так что, как это говорится на профессиональном слэнге, «расписать базу» могут легко очень многие люди. И многие этим пользуются. Поэтому наличие фальшивых подписей за какую-либо партию или список еще не значит то, что сам избирательный штаб этим занимался, вполне возможно, что такие подписи они пропустили от мошенников, которые тупо зарабатывают деньги.

В целом тема «зарабатывания денег на избирательной компании» очень грязная, и порождает множество слухов, специальных «вбросов» и прочего черного пиара. Это отличный повод для реализации «грязных технологий» по очернению кандидатов. Да, сборщики могут принести «левые» подписи, но сборщиков может и кинуть очередной «менеджер», заявив, что их подписи «левые», и присвоить те деньги, которые им предназначались. Разбираться в этом нет ни малейшего желания, потому что это чистый «спор хозяйствующих субъектов» и вникать в него, а тем более участвовать, я никому не советую. Это бизнес, со своими законами интригами, своими акулами. Как говорил Аль-Капоне — ничего личного, только бизнес.

А теперь давайте оставим «споры хозяйствующих субъектов» и взглянем на эту проблему с точки законодательства. В уже упомянутой статье про события 2007 года все написано предельно просто. Что заявляла СЕПР? Что Федеральная миграционная служба не входит в структуру органов внутренних дел — и потому заключение ее питерского управления, куда горизбирком направлял подписные листы на проверку, не может применяться для «отбраковки» подписей избирателей. Что данные УФМС содержат множество фактических ошибок и базируются на устаревшей “бумажной” картотеке. Что почерковедческая экспертиза велась в условиях, когда каждый из экспертов ГУВД должен был, согласно методикам Минюста, потратить на квалифицированное заключение по 83 часа рабочего времени — при этом на проверку почерковеды имели только три рабочих дня, а значит, их заключение о недостоверности тех или иных подписей в принципе не может быть обоснованным... Кстати, СЕПР, еще одна партия, которую снимали на выборах за так называемых брак в подписях, но потом чудесным образом восстановили.

Резюмируем:

1) Проверка по базе данных Федеральной миграционной службы была признана судом не совсем законной еще в 2007 году, поскольку база имеет множество ошибок.

2) Работа графолога, который мельком просматривает подписи, непрофессиональна и не может считаться экспертным заключением чисто технически.

Но именно по этим двум причинам подписи признают недействительными и кандидатов снимают с выборов. Создан абсолютно непрозрачный, коррупционный механизм, с помощью которого произвольным образом администрация путем махинаций с признанием подписей недействительными может снимать с выборов негодных кандидатов.

Если уж говорить о конкурентных выборах, то графологическую экспертизу должны заказывать и оплачивать партии-конкуренты (или кандидаты-конкуренты), а не комиссии принимающие решения. Тогда будет соблюден статус-кво.

Приведем пример из «бездуховной Америки». Бывший кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн отозвала судебное ходатайство о пересчете голосов на выборах в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Такое решение госпожа Стайн приняла после того, как суд обязал истцов уплатить к 5 декабря сумму в размере $1 млн для продолжения рассмотрения дела.

Если кто-то хочет доказать, что их конкурент ведет себя нечестно — плати. Это нормальная практика представительной демократии.

Вот тут мы и подходим к простой мысли. Если за сбор подписей нужно платить, за проверку подписей конкурентов нужно платить, то зачем отменили избирательный залог? Не проще ли было сразу внести в качестве залога эти деньги, а деньги на залог собрать фандрайзингом. Если сделать обязательным публикацию тех доноров, которые внесли деньги то и избиратель решит — кого ему выбирать: того, кому деньги внесли всем миром, или того, за кого заплатила какая-нибудь непонятная финансовая структура. Рассказы о том, что «толстосумы купят себе место в законодательном органе», а также мифическую депутатскую неприкосновенность, внеся залог — демагогия и манипуляции общественным сознанием, потому что они ее все равно купят, заплатив мошенникам за «расписывание базы» и условным «графологам», чтобы те одобрили подписи при проверке.

Но не стоит забывать, что наша страна находится «на ручном управлении». Поэтому сегодня кандидатами становятся не те, кто заплатил, а на кого указали в администрации. Поэтому такой выгодный способ регулирования, когда непонятный откуда взявшийся «графолог» указывает, кто гражданин, а кто не очень (а в Москве недействительной признали подпись Виктора Шениса, одного из авторов действующей Конституции РФ), выгоден определенным лицам в власти, чтобы власть удерживать.

Соответствуют ли такие правила допуска кандидатов депутаты международным критериям, когда решение принимает «графолог», который действует даже не в рамках законодательства, а по «внутреннему убеждению»? Нет.

И последнее, что хотелось бы отметить в рамках критики процедуры сбора подписей. Сейчас насильно внедряется система дистанционного голосования, которая абсолютна не готова ни с технической, ни с нормативной точки зрения. Однако ее пропагандируют как «инновационный подход» к голосованию. Я уже писал о разводе на электоральный блокчейн и о фетиши автоматизации.

Так вот, почему до сих не реализуют в рамках перехода на электронное голосование сбор подписей через «Госуслуги»? По-моему логично, Позволяет гражданам реализовать их пассивное право, И в то же время избежать

1) Ошибок при заполнении

2) Ошибок базы ФМС

3) Ошибок усталого «Графолога»

Но нет, это не наш путь, наш путь создать — атмосферу благоприятствования административному кандидату и максимально затруднить жизни независимому.

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