В Москве скончалась 10-летняя тулячка, на которую упали футбольные ворота

Утром 22 июля в Москве скончалась 10-летняя девочка, на которую 18 июля упали футбольные ворота в посёлке Рассвет Большой Тулы.



Специалисты столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии не смогли спасти пострадавшую, которая была госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Происшествие случилось на спортивной площадке рядом с домом №34. Ворота не были закреплены.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документацию на спортивную площадку и сами футбольные ворота, провели допросы 12 свидетелей и обыск в администрации Привокзального округа Тулы.

Жители посёлка Рассвет написали обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину, в котором заявили, что спорплощадка, на которой произошла трагедия, долгое время не благоустраивалась и не обслуживалась и в целом уже пять лет с момента присоединения к Большой Туле на их посёлок не обращают никакого внимания.

Напомним, месяц назад в Богородицке на главу районной администрации Вадима Игонина было возбуждено уголовное дело по статье «халатность» после гибели 6-летнего мальчика в результате падения фрагмента бетонного забора в мае 2018 года.