В Тульской области проверяют все спортивные площадки после гибели 10-летней девочки из-за упавших футбольных ворот

Прокурор Тульской области Роман Прасков взял на особый контроль расследование уголовного дела по факту смертельного травмирования 10-летнего ребёнка на спортивной площадке в посёлке Рассвет Ленинского района.



Напомним, вечером 18 июля девочка получила многочисленные травмы в результате падения на неё незакрепленных футбольных ворот на спортивной площадке. Пострадавшую доставили в московский госпиталь, где утром 22 июля она скончалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документацию на спортивную площадку и сами футбольные ворота, провели допросы 12 свидетелей и обыск в администрации Привокзального округа Тулы.

После случившегося жители посёлка Рассвет написали обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину, в котором заявили, что спорплощадка, на которой произошла трагедия, долгое время не благоустраивалась и не обслуживалась и в целом уже пять лет с момента присоединения к Большой Туле на их посёлок не обращают никакого внимания.

Сейчас по поручению прокурора региона проводится проводится проверка соответствия требованиям безопасности спортивных площадок, расположенных на территории Тульской области. В ходе проверки будет дана оценка деятельности собственников спортивных сооружений по обеспечению безопасности.

Напомним, месяц назад в Богородицке на главу районной администрации Вадима Игонина было возбуждено уголовное дело по статье «халатность» после гибели 6-летнего мальчика в результате падения фрагмента бетонного забора в мае 2018 года.