Дети не должны умирать из-за чужого бездействия: туляки требуют привлечь к ответственных всех виновных к гибели девочки в посёлке Рассвет

Туляки требуют ужесточить уголовную статью и привлечь к ответственности всех причастных к гибели 10-летней девочки из-за падения футбольных ворот на спортивной площадке в посёлке Рассвет Ленинского района.



Напомним, вечером 18 июля девочка получила многочисленные травмы в результате падения на неё незакрепленных футбольных ворот на спортивной площадке. Пострадавшую доставили в московский госпиталь, где утром 22 июля она скончалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли документацию на спортивную площадку и сами футбольные ворота, провели допросы 12 свидетелей и обыск в администрации Привокзального округа Тулы.

После случившегося жители посёлка Рассвет написали обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину, в котором заявили, что спорплощадка, на которой произошла трагедия, долгое время не благоустраивалась и не обслуживалась и в целом уже пять лет с момента присоединения к Большой Туле на их посёлок не обращают никакого внимания.

Дело находится на особом контроле областного прокурора Романа Праскова, который после трагедии поручил проверить все спортивные площадки региона.

Сегодня на сайте Change.org появилась петиция, в которой туляки требуют наказать каждого, кто имел отношение к установке спортивной площадки и её обслуживанию. Известно, что площадка была установлена по программе «Газпром-детям», после чего её передали городу.

«Девочка скончалась(!!!) в результате падения футбольных ворот на спортивной площадке (как стало известно спонсором которых является ГАЗПРОМ)!!!!! „Хороший“ лозунг Газпром-детям...... Следственный отдел по Зареченскому району Тулы регионального СУ СК РФ возбудил уголовное дело по факту травмирования 10-летней девочки на спортплощадке по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). „Халатность“...? и всё? Вы серьезно?????? Девочки больше нет... И всё это происходит в разгар летних каникул...

ТРЕБУЕМ НАКАЗАТЬ КАЖДОГО, КТО ИМЕЛ ОТНОШЕНИЕ К УСТАНОВКЕ / ОСМОТРУ / БЕЗОПАСНОСТИ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ конкретно в пос. Рассвет города Тулы. ЗАПУСТИТЬ ПРОВЕРКУ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК В КАЖДОМ ГОРОДЕ! И это не первый случай, когда на детских площадках погибают дети по вине внешних факторов......и в итоге никто не несёт за ЭТО никакого наказания!», — говорится в петиции, под которой на данный момент подписалось более 500 человек.

Напомним, месяц назад в Богородицке на главу районной администрации Вадима Игонина было возбуждено уголовное дело по статье «халатность» после гибели 6-летнего мальчика в результате падения фрагмента бетонного забора в мае 2018 года.