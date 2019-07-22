Бороться с чёрными лесорубами помогут видеорегистраторы

В ряде российских регионов решили бороться с чёрными лесорубами, которые незаконно пилят деревья и наносят многомиллионный ущерб, с помощью современных технологий.



Так, в Ивановской области ещё в прошлом году установили камеры фотофиксации, которые регистрируют подозрительные движения в лесу и передают снимки на телефоны инспекторов. После этого мобильная группа выдвигается на место и проверяет обстановку. Камеры фотофиксации практически незаметны на дереве, а работать могут круглосуточно благодаря инфракрасной подсветке.

Подобные проверки держат под контролем лесорубов, у которых есть разрешения и порубочные билета, а также помогают находить браконьеров. Таким способом удалось обнаружить свыше ста незаконных вырубок.

В Калининграде для фиксации нарушений, совершаемых чёрными лесорубами, начали использовать видеорегистраторы. Они есть у каждого госинспектора. Обычную камеру не всегда есть возможность включить быстро — нарушители могут бросить инструменты и скрыться. Видеорегистраторы позволяют проводить съёмку в оперативном режиме. С начала 2019 года в области было выявлено около 250 случаев незаконной вырубки леса.

Носимые портативные видеорегистраторы могут вести запись непрерывно до 24 часов. Они имеют GPS-модуль и поддержку Wi-Fi, легко крепятся, быстро передают все данные на сервера. Нагрудные регистраторы сегодня используют сотрудники правоохранительных органов и спецслужб (МВД, ГИБДД, Росгвардии, ФСБ, МЧС), частных охранных предприятий, скорой помощи, газовых и нефтяных компаний, лесхозов.

Для обработки и хранения данных с видеорегистраторов используются ленточные хранилища и сервера различной ёмкости. Программная часть и конструкция видеорегистраторов может быть настроена под конкретные нужды.

В мае этого года МВД России протестировало камеры-видеорегистраторы с функцией распознавания лиц. В случае успешного прохождения тестов такие устройства планируют производить небольшими партиями для конкретных заказчиков — преимущественно для полиции, Росгвардии и пограничников.

Такой гаджет крепится на одежду, анализирует поток видео и вычленяет лица людей на расстоянии 3-4,5 м, которые посредством Сети отправляет на сервер, где снимки прогоняются по базам. Если будет обнаружено совпадение персоны с кем-то из сотрудников ряда госкомпаний или подозреваемых в совершении преступления, система отправит обратное уведомление на видеорегистратор. На специальном экране можно будет увидеть два снимка и получить информацию о человеке из базы.

В ряде стран правоохранительные органы уже пользуются не только такими видеорегистраторами, но и «умными» очками. В Москве уже есть возможность для использования таких устройств передачи изображения. Одна из российских IT-компаний уже производит очки дополненной реальности с распознаванием лиц, но продаёт их пока только за рубежом.