На Косогорском металлургическом заводе погиб рабочий

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины на Косогорском металлургическом заводе.



Происшествие случилось 22 июля. На помощника машиниста тепловоза во время производства работ упал один из вагончиков. 56-летний мужчина скончался на месте от черепно-мозговой травмы, переломов рёбер и грудной клетки.

На предприятии изъята вся необходимая документация, проведён осмотр места происшествия с участием сотрудников Государственной инспекции труда, назначена судебно-медицинская экспертиза, проведены опросы свидетелей и сотрудников цеха.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.