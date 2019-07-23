Замминистра здравоохранения Тульской области назначена экс-сотрудница минфина

23 июля заместителем министра здравоохранения Тульской области назначена Оксана Дубровина.



В последние годы она курировала вопросы регулирования контрактной системы и закупок для государственных и муниципальных нужд.

В 1995 году начала работу в должности ведущего экономиста расчетно-кассового центра финансового управления администрации Тульской области. С 2003 года по 2011 год работала в должностях главного специалиста, консультанта, начальника отдела финансирования социальной сферы департамента финансов Тульской области.

В 2012 году была назначена директором департамента финансирования общегосударственных вопросов и обеспечения деятельности аппарата министерства министерства финансов Тульской области, затем — директора департамента общегосударственных вопросов и регулирования контрактной системы министерства финансов.