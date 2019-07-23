Шерин подружил Тульскую область с вьетнамцами

Правительство Тульской области подписало протокол о намерении заключить соглашение об установлении дружественных отношений с Народным комитетом вьетнамской провинции Тхань Хоа.



Под документом поставили подписи глава регионального правительства Валерий Шерин и Ле Тхи Тхин, зампред Народного комитета провинции Тхань Хоа в рамках визита в Тульскую область делегации под руководством председателя Народного совета Чинь Ван Тьена.

Как отметил Шерин, Россию и Вьетнам связывают прочные торгово-экономические и культурные отношения. Внешнеторговый оборот между Тульской областью и Вьетнамом по итогам 2018 года составил более $12,5 млн и по сравнению с 2017 годом увеличился в десять раз.

В этом году тульское ЗАО «Краснобор» поставило вьетнамским партнёрам 40 тонн продукции из индейки.