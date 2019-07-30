Дюмина просят проверить обоснованность всех трат на ремонт стадиона в Кимовске

Жители Кимовска подозревают нецелевую трату средств при ремонте городского стадиона.



К губернатору Тульской области Алексею Дюмину поступило обращение с просьбой проверить обоснованность трат на ремонт спортивного объекта.

Стадион в Кимовске был построен в 1957 году. В 2013 году его начали капитально ремонтировать, но затем в проектно-сметной документации нашли серьёзные ошибки и ремонт остановили.

В ноябре 2017 года жители Кимовска обратились к губернатору с просьбой продолжить ремонт трибун и подтрибунных помещений.