Ясногорский район стал лидером по снижению преступности в Тульской области

За первые полгода 2019 года в Тульской области совершено 6,5 тысяч преступлений — на 214 меньше, чем в прошлом году, подсчитали в облпрокуратуре.



Снижение количества преступлений наблюдается в Ясногорском (-49,1%), Белёвском (-39%), Каменском (-35,7%), Воловском (-28,8%), Богородицком (-25,5%) и Венёвском (-23,7%) районах, а также в Пролетарском (-13,6%) и Советском (-8,6%) округах Тулы.

При этом значительно возросло число зарегистрированных преступлений в Куркинском (+38,5%), Одоевском (+33,9%), Узловском (+11,7%) районах области, а также в Привокзальном (+23,7%), Центральном (+13,6%) и Зареченском (+11,7%) округах Тулы.

В результате преступных посягательств погиб 141 человек, здоровью 175 человек причинён тяжкий вред. Ущерб от преступлений составил чуть выше 1 млрд рублей.

Около половины всех зарегистрированных преступлений (46,3%) составляют хищения чужого имущества: кражи, грабежи, разбой, мошенничество. Каждое десятое зарегистрированное преступление – квартирная кража.

Более половины расследованных преступлений совершено ранее привлекавшимися к ответственности лицами, каждое третье – в состоянии алкогольного опьянения.