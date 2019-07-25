Совет Федерации одобрил закон о региональных брендах

Производители популярных местных товаров смогут защитить свои интеллектуальные права благодаря введению в Гражданский кодекс нового объекта — «географическое указание». Закон об этом одобрил Совет Федерации.



Закон устанавливает, что географическое указание как обозначение, идентифицирующее товар, может использоваться в его отношении, если в данной местности производится хотя бы одна из стадий производства этого товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик. Например, это касается тульских пряников.

Вести учёт географических указаний будет Роспатент. Зарегистрировать бренд смогут граждане, юридические лица, ассоциации и союзы. Исключительное право на географическое указание действует в течение 10 лет со дня подачи заявки, этот срок может быть продлен по заявлению правообладателя на следующие 10-летние периоды.