Чаще всего россияне жалуются на необоснованные коммунальные платежи

Некоммерческое партнёрство «ЖКХ Контроль» опубликовало рейтинг коммунальных проблем, которые больше всего волновали россиян во втором квартале 2019 года.



Чаще всего россияне жаловались на необоснованные коммунальные платежи и неудовлетворительное состояние жилых домов. Выросло число обращений на содержание и управление МКД.

Всего во втором квартале 2019 года эксперты зафиксировали 6,6 тысячи обращений.

Одним из главных новшеств текущего года стали массовые обращения, связанные с вывозом твёрдых коммунальных отходов.