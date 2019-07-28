Российским полицейским хотят увеличить срок службы

Госдума приняла во втором чтении поправки в Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел РФ» и ряд других законов, направленные на совершенствование прохождения службы полицейскими.



Предусматривается, в частности, увеличение предельного возраста пребывания сотрудников органов внутренних дел на службе. Так, предельный возраст пребывания на службе для среднего начальствующего состава, майоров и подполковников полиции, внутренней службы и юстиции предложено повысить с 50 до 55 лет, для полковников — с 55 до 60 лет, а для генералов — с 60 до 65 лет.

Также предлагается повысить предельный возраст поступления на службу в органы внутренних дел: для замещения должностей рядового состава и младшего начальствующего состава до 35 лет, а для должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава до 40 лет (сейчас для всех категорий — 35 лет).

Тех, кто ранее работал в системе МВД, предлагается освободить от прохождения предусмотренных для новичков испытаний. Предлагается также установить для сотрудников МВД право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет.