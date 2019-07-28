Росгвардии дали полномочия контролировать ЧОПы и частных детективов

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, расширяющий права Росгвардии по проверке частных охранных предприятий.



Авторы поправок считают, что они помогут навести порядок в этой сфере и позволят убрать с рынка компании, которые занимаются охраной, не имея на это юридических полномочий.

Законопроект выводит ЧОПы из-под действия закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», он ограничивал возможности Росгвардии по проверкам таких предприятий. Теперь служба сможет проводить такие проверки чаще и глубже вникать в работу ЧОПов при проверках.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в стране работает около 22 тысяч ЧОПов, в которых заняты, по разным оценкам, от 655 тысяч до 1,5 млн человек и у них на руках около 80 тысяч единиц служебного оружия. Также авторы поправок отмечали, что в последнее время ЧОПы проверяют все реже.

Также принятый законопроект предоставляет Росгвардии полномочия по контролю за частной детективной деятельностью.