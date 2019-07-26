Туляки смогут выбрать зарплатный банк

Совет Федерации одобрил законы о порядке выбора работником зарплатного банка.



Первым документом увеличивается срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка с 5 до 15 календарных дней.

Второй закон устанавливает административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата.

За такое правонарушение работодатель может получить предупреждение или штраф. Для должностных лиц он составит от 10 до 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.