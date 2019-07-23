Зюганов тянет экс-мэра Донского в главы Димитровграда

Бывший мэр Донского Богдан Павленко назначен ио главы Димитровграда Ульяновской области.



Это решение согласовал лидер КПРФ Геннадий Зюганов с администрацией президента, отмечает «Коммерсантъ».

Покинув Тульскую область, Павленко в ноябре 2019 года занял пост руководителя администрации Хакасии. Сейчас он будет участвовать в конкурсе на пост Димитровграда.

Димитровград, в гордуме которого по итогам сентябрьских выборов 2018 года 27 из 30 депутатов представляют КПРФ, уже более девяти месяцев живет без легитимно избранного главы города.

Два конкурса было сорвано из-за противоположных позиций двух равных частей членов комиссии (от гордумы и от губернатора), которая должна провести отбор кандидатов, а после изменения положения о конкурсе, когда кандидату стало достаточно получить только половину голосов, сорвано ещё два конкурса — уже из-за неявки на заседания всех членов губернаторской половины комиссии (болезни, командировки и отпуск).

В администрации губернатора неофициально отмечали, что их не устраивает квалификационный уровень кандидатов, предлагаемых коммунистами. Реготделение КПРФ обвиняло администрацию в «саботаже» и направляло обращения в администрацию ­президента, отмечает «Коммерсантъ».

Богдан Павленко родился в 1975 году в Новомосковске, учился в Богородицком сельскохозяйственном техникуме. В 2005 году был избран депутатом Собрания представителей Новомосковского района по партийному списку КПРФ, а в 2008 стал депутатом Новомосковского собрания депутатов. В 2006 году окончил Университет российской академии образования, получив специальность психолога.

В октябре 2009 года был избран депутатом Тульской областной Думы 5-го созыва по списку КПРФ. До избрания в облдуму работал в Новомосковске начальником отдела материально-технического снабжения МУП «Микрорайон». В сентябре 2014 года стал депутатом Собрания депутатов Донского. С 1 октября 2014 года занимал пост мэра Донского.