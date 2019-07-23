Тальков-младший рассказал, зачем связался с коммунистами

Эй, кто там обнадежился по поводу того,

Что коммуняки покидают трон,

Сближаются с народом и каются,

И верят в перелом?

Не спешите, милые,

Не будьте так наивны,

Вращаются колесики.

И не заржавлен пресс,

Винтики на месте,

И работает машина

С дъявольским названием

КПСС

(Игорь Тальков — «КПСС»)

Певец, композитор Игорь Тальков-младший рассказал, почему будет баллотироваться от партии КПРФ в Тульскую областную Думу на родине отца Игоря Талькова в Щёкино.

«Мне интересно посмотреть на политику изнутри. Из всех, скажем так, оппозиционных партий именно КПРФ вызывает у меня больше всего доверия. ЛДПР, к примеру, создан лишь для того, чтобы люди могли выпускать пар в лице их гениального лидера, который говорит правильные вещи, но они никогда не произойдут. Что касается КПРФ, то я вижу у них настоящую работу, часто неблагодарную. Мне это всё также интересно в качестве расширения трибуны для моих собственных песен и отцовских. Если я разочаруюсь или пойму, что занят не своим делом, то уйду», — отметил он в интервью Daily Storm.

Музыкант рассказал, что КПРФ предложило ему беспроигрышный вариант: представлять в Тульской областной Думе родину его отца — город Щёкино. Однако он отметил, что идёт в политику не только ради решения городских проблем.

«Решать проблемы города – всё равно что латать дыры на прохудившемся корабле. Меня интересует больше возможность экспортировать собственные мысли в моём творчестве. Хочется в качестве парламентария задать вопросы вышестоящим инстанциям и депутатам: что же происходит в нашей стране и почему нет диалога народа с властью?» — сообщил Тальков-младший.

Артист пояснил, что не все поклонники отца могут понять, почему он решил связать себя с коммунистами, против которых выступал его отец.

«Дело не аббревиатурах и названии партии, а где какие люди. Мой отец идеализировал дореволюционную Россию. Я понимаю, что поклонники отца, которые считали его социальным рупором, считали, что он боролся против коммунизма. Но он боролся на самом деле с государственным аппаратом и произволом. Когда СССР был уничтожен и пришёл к власти [Борис] Ельцин, отец как-то вышел в Санкт-Петербурге и сообщил, что всю жизнь мечтал приехать не в Ленинград, а Санкт-Петербург. Но он увидел, что герб и аббревиатуры поменялись, а суть осталась, чему посвящена песня „Господин президент“», — добавил он.

«Господин президент» — последняя песня Игоря Талькова, написанная в конце сентября 1991 года.

Господин президент, назревает инцидент:

Мы устали от вранья, в небе — тучи воронья. Хватит!

Господин президент, почему Ваш оппонент —

ПрИступник Горбачёв — от Вас по левое плечо на съезде?! Хватит!

Старый волк КПСС в овечью шкуру влез,

Чтоб вписаться в поворот, подсуетился,

Поменяв «СС» на «Р», овца ДПКР

Волчьей пастью пытается вцепиться в трон. Хватит!

Господин президент, разгоните свой конвент.

Не тошнит от речей в прошлом явных стукачей? Хватит!

Господин президент, назревает инцидент:

Мы устали от вранья, в небе — тучи воронья.

Мы хотим Вас попросить поскорее заменить

На отечественный герб ненавистный людям серп и молот.

Хватит! Хватит! Хватит!

Верит в Вас как в Бога, Измождённая страна,

Коммунизмом поражённая Очнувшаяся от сна.

Оправдайте веру в Вас — Настал момент.

Оправдайте веру, Господин президент!

Поездка на Шиес, где проходят протесты против строительства мусорного полигона, укрепила музыканта в намерении идти в политику, рассказал он. Местные жители там готовы идти до конца, но вместе с тем они готовы к диалогу, сообщил Тальков-младший. Также он поделился планами на будущее.

«Очень хочется создать лагеря юридической помощи, потому что мы живём в оккупации юридических фирм. Вся Россия – это большая юридическая фирма. По закону мы до сих пор живём в СССР – никто ведь от этого гражданства не отказывался, никто это гражданство не принимал, по сути, мы эмигранты на своей земле. Странно, что на самой богатой земле живёт самый бедный народ», — подчеркнул артист.

Тальков-младший также рассказал, что одну из главных ошибок в своей жизни он допустил, когда решил простить певицу Азизу и примириться с ней.

«Но она окончательно сошла с ума, например, заявив, что мой отец был сутенером у бандитов. Большего бреда я в жизни не слышал, не знаю, сколько ей заплатили. Я давал ей шанс на протяжении многих лет, она стала крёстной моего сына. Искренне надеялся, что в ней что-то изменится к лучшему, но она оказалась столь же примитивной, как наша правящая партия, которая, в свою очередь, является лишь политическим рудиментом», — резюмировал сын Игоря Талькова.

Игорь Тальков-младший выступает в музыкальной группе «МирИмиР», основанной в 2009 году. Его отец, певец Игорь Тальков, был убит 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. По основной версии милиции, артиста застрелили из пистолета во время конфликта, происходившего рядом с его гримёркой. Одним из главных подозреваемых тогда считался концертный директор Талькова Валерий Шляфман, в середине 1990-х уехавший в Израиль. Расследование убийства Талькова было приостановлено в 1993 году, но в ноябре 2018 года его возобновили.