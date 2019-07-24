Туляки смогут получить компенсацию за отсутствие мест в детсадах

Туляки, у которых не получится устроить своего ребёнка в детских сад из-за нехватки мест, смогут претендовать на получение региональной денежной выплаты.



На первого ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет ежемесячная выплата составит 4500 рублей, рассказала замминистра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова.

Получателями выплаты могут быть жители Тульской области, не проживающие в «чернобыльской зоне» со среднедушевым доходом семьи ниже 10 466 рублей.

Заявление на получение выплаты можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства.