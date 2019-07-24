В тульском детсаду установили веранду в виде мусорной площадки

В тульском детском саду №17 установили новую веранду. Работы выполняли по программе «Народный бюджет» с привлечением родительских средств.



Как сообщили в администрации Тулы, комиссия, в состав которой вошли чиновники из Пролетарского округа, родители воспитанников и представители подрядчиков, работы приняла, замечаний ни у кого не возникло.

Однако в соцсетях туляки раскритиковали дизайн веранды, сравнив её с площадкой для мусорных контейнеров.

«Ах какие веранды были в моих садах... Деревянные с резными окошками в которые вставлены витражи. Солнышко попадало и мы в сказку попадали. На стенах герои сказок нарисованные... А теперь крашеный профиль и адьёс», — написала тулячка Анжела Клочкова.