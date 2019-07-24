В Тульской области после хабаровской трагедии проверят безопасность детских лагерей

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев потребовал провести внеплановые проверки всех детский лагерей и баз отдыха после пожара в Хабаровском крае.



Он подчеркнул, что проверки не должны проводиться по формальному признаку.

«Такого не может быть, чтобы проводились учения по эвакуации, и никто не обратил внимание на целый палаточный городок», — заявил Зиничев журналистам.

Он потребовал принять самые жёсткие меры как в отношении собственников, так и в отношении должностных лиц, ответственных за происшествие.

Детский палаточный городок, расположенный на горнолыжном курорте «Холдоми», сгорел в ночь на 23 июля. На его территории находились 26 палаток, в которых отдыхало 189 детей. СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах сообщили, что причиной возгорания мог быть обогреватель в одной из палаток. При пожаре в лагере погибло четверо детей.

Следственный комитет задержал директора организации, которой принадлежит детский лагерь, Виталия Бурлакова и директора этого лагеря Максима Кузнецова. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.