Тульская фирма получила подряд на 1,6 млрд рублей на ремонт участка трассы «Крым»

Тульская фирма «Стройсервис» получила контракт на капитальный ремонт участка автомобильной дороги М-2 «Крым» — подъезда к музею-заповеднику «Прохоровское поле» в Белгородской области.



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы госзакупки, контракт будет заключён по начальной стоимости 1,6 млрд рублей, поскольку на участие в аукционе была подана единственная заявка.

Заказчиком выступает ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства». Источник финансирования — федеральный бюджет РФ.