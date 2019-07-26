Тульская фирма получила подряд на 1,6 млрд рублей на ремонт участка трассы «Крым»

26.07.2019 13:05

Тульская фирма «Стройсервис» получила контракт на капитальный ремонт участка автомобильной дороги М-2 «Крым» — подъезда к музею-заповеднику «Прохоровское поле» в Белгородской области.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы госзакупки, контракт будет заключён по начальной стоимости 1,6 млрд рублей, поскольку на участие в аукционе была подана единственная заявка.

Заказчиком выступает ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства». Источник финансирования — федеральный бюджет РФ.