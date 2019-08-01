Тулячке за родовую травму в перинатальном центре выплатят шестую часть запрошенной в судебном иске компенсации

Пролетарский районный суд частично удовлетворил иск тулячки к областному перинатальному центру.



В действиях врачей содержались дефекты лечения и тактических решений, которые повлияли на развитие осложнений в родовом и послеродовом периодах.

Истица просила выплатить компенсацию за вред, причиненный её здоровью, вызванный тем, что до родов ей не сделали УЗИ, а плод оказался крупным (ребёнок родился массой 4,5 кг и ростом 56 см), в результате чего роды прошли с осложнениями. Врачи «изо всех сил выдавливали ребёнка», что привлекло к разрыву лонного сочленения 3 степени, сообщает медицинский портал «Право-мед». На момент рассмотрения дела лечение и реабилитация женщины ещё не были окончены.

Представитель истицы заявлял, что ответчиками являются Тульский областной перинатальный центр и министерство финансов Тульской области, а все доводы о виновности подтверждаются экспертным заключением ООО «АльфаСтрахование-ОМС», свидетельствующим о причинении тяжкого вреда здоровью. Представитель ответчика в иске просил отказать, обосновывая тем, что действия врачей соответствуют правильно составленному плану ведения родов, а родовая деятельность пациентки соответствовала норме. В обоснование позиции по делу была приведена мировую практику о случаях травматизма в родах, исключающую вину врачей в случившемся. Работник медицинского учреждения, привлечённый в качестве третьего лица, ссылался на соответствие действий врачебного персонала протоколам родов и отсутствие чётких критериев, позволяющих диагностировать клинические признаки клинически узкого таза, потому как анатомически узкий таз не мог являться показателем для кесарева сечения.

Территориальный фонд ОМС Тульской области иск поддержал, признавая оказанную медицинскую помощь ненадлежащего качества. Его представитель полагала, что своевременная диагностика осложнений родового акта могла способствовать экстренному оперативному разрешению родов путем кесарева сечения в целях исключения травматизма матери и ребёнка.

Представитель минфина не согласился с привлечением в роли ответчика, поскольку функции и полномочия учредителя медицинской организации от имени Тульской области осуществляет минздрав. В минздраве попросили в иске отказать, ссылаясь на показания свидетелей, специалистов, ставящих под сомнение доводы истца о противоправности действий работников, повлекших причинение морального вреда.

Исследовав все имеющиеся доказательства, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы, суд пришёл к выводу, что в действиях врачей перинатального центра содержались дефекты лечения и тактических решений, которые повлияли на развитие осложнений в родовом и послеродовом периодах и привели к причинению вреда здоровью истицы.

При этом сумму компенсации морального ущерба, оцениваемую истицей в 2 млн рублей, суд снизил. Отказав в удовлетворении исковых требований к минфину, суд постановил взыскать с областного перинатального центра компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей и штраф в размере 150 тыс. рублей.