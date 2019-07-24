В России из 1155 законных полигонов только 48,8% работают без нарушений, в соответствии с требованиями закона, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росприроднадзора.



По состоянию на 1 июня 248 полигонов не провели проверку, 125 — работают без проектной документации, 101 — без разрешения экологической экспертизы, 74 — хранят отходы, 28 — находятся на территории населенных пунктов, 19 — не отслеживают, как загрязняют окружающую среду.

Несмотря на многочисленные нарушения, к административной ответственности компании, эксплуатирующие полигоны, были привлечены только 12 раз за первое полугодие, отмечают «Ведомости».

В Росприроднадзоре заявили, что служба подготовила письма в региональные управления и что вскоре начнётся проверка полигонов.

Ранее тульская природоохранная прокуратура нашла нарушения законодательства в работе полигона твёрдых коммунальных отходов в Дубенском районе. Руководителю управления Росприроднадзора по Тульской области Инне Заботиной внесли представление. Как сообщал генпрокурор России Юрий Чайка, в Тульской области лицензии на обращение с отходами выдавались при отсутствии необходимых документов.