Вытянуть репку: администрация Тулы и семь "смертных грехов"

Администрация Тулы допустила семь нарушений закона в процессе согласования Тульской Монстрации, считает правозащитник Алексей Власов.



18 июля он подал иск в Советский районный суд. Организаторы планировали провести мероприятие 1 мая на Казанской набережной Упы, но чиновники отправили их в Баташёвский сад.

«Если коротко, то мероприятие на Казанской набережной администрация города Тулы, как это принято говорить в современном российском обществе, согласовала. Дело в том, что администрация города Тула постоянно дает ответ в последний час, в последний день срока. Даже Пленум Верховного суда уже постановил: органу публичной власти следует использовать все доступные ему средства связи и доставки, позволяющие довести в указанный срок содержание названных документов до сведения организатора публичного мероприятия с фиксацией факта получения соответствующей информации адресатом. Но нет, мы будем отдавать в последний день! Чтобы податель челобитной узрел величие Начальства и свою никчемность.

Короче, крайний срок ответа был 18 апреля, но они уполномоченный орган ответил 19 апреля. Ответ администрации города Тулы, как органа, куда подают уведомления не обязателен, он направляется только в том случае, если имеются возражения. Так что мы все могли идти монстрировать на Набережную.

Что после этого бы последовало? Правильно! Жесткое „винтилово“, суды, апелляции, возможно административный арест и так далее. Предвидя незаконные действия сотрудников полиции и прочих тайных агентов „центра по профилактики экзорцизма“, я ВЫНУЖДЕН был согласиться на предложенное место. О чем, собственно, и написал.

Надо сказать, что в этот раз я максимально старался понизить градус противостояния и предлагал альтернативные маршруты, но нет, Администрация города Тула твердо решила нарушить мои права, предусмотренные ст. 31 Конституции РФ и директивно не предложила, как написано в законе, а указала место проведения. Последствия вы знаете. Монстрировать в лес пошло 17 человек, после, в результате проведенного опроса в группе, часть высказала мнение, что не пошли на мероприятия именно потому, что оно проходило в Баташах. В социальных сетях, популярным Тульским блогером, было высказано мнение, что Баташи превратили в резервацию для выгула умалишённых, то митинги, то монстрации...

То есть перенос мероприятий в специально отведенное и приспособленное для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений место, определенное постановлением правительства Тульской области от 09.11.2017 №529 используется как отхожее место для различного рода активистов. Все граждане знают, что если ЭТО проводится „в Баташах“, то это что-то противное, противозаконное, в чем нельзя участвовать. Именно такая информационная политика ведется Администрацией города Тула», — пишет правозащитник.

В своём блоге «Чёрный Плащ» Алексей Власов предлагает «вытянуть репку» и юридическим путём доказать «семь смертных грехов» тульской администрации.

Администрация Тулы и семь нарушений закона при проведении Тульской Монстрации. Дедка

Как и писалось в анонсе судебного разбирательства, по поводу нарушений Администрации города Тула, при проведении Монстрации их было семь. Как семь смертных грехов. Как семь гномов. Как Дедка, бабка, внучка, жучка, кошка, мышка и репка. Давайте же вместе вытянем эту репку. Итак Дедка.

1. Признать незаконными действия Администрации города Тулы, выразившиеся в следующем:

1.1 Немотивированном предложении о переносе публичного мероприятия в иное место, так как это место не соответствовало целям и задач

Это касается не только нарушений по организации конкретного мероприятия, это системные проблемы, которые были выявлены в процессе подачи уведомлений на публичные мероприятия и судов

1) по оспариванию немотивированного переноса и административных процессов по отмене незаконных решений

2) рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с задержаниями участников, якобы, несанкционированных мероприятий.

Дело в том, что такие нарушения допускаются при организации абсолютно всех публичных мероприятиях в городе Тула.

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Как известно, порядок организации публичных мероприятий регулирует Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» от 19.06.2004 N54-ФЗ. Для удобства мы данный закон будем называть «54-ФЗ».

Некоторый путают закон о проведении публичных мероприятий с Федеральным закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 N54-ФЗ». Хочу передать таким коллегам пламенный привет! Путайте дальше!

Итак, «54-ФЗ»

Именно он предписывает подавать уведомления (статья 7) и дает возможность уполномоченном органу заниматься волюнтаризмом, перенося место и время публичного мероприятий.

Обратимся к закону. Что гласит п. 2 ч. 1 ст. 12 «54-ФЗ»

довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения — в день его получения) обоснованное предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям настоящего Федерального закона;

Довести обоснованное предложение. То есть предложение надо обосновать. Предложение выбора другого места, которое было доведено до организатора, при согласовании публичного мероприятия не было обоснованным и мотивированным.

Какое обоснование представила Администрация города Тулы? Цитирую «типовой» ответ, который содержится в шаблоне документа типа Word на компьютере сотрудника аппарата администрации, который впоследствии несет документ на подпись Руководителя аппарата администрации города Тулы Хамешиной Н. Н.

«В связи с ранее поданным в администрацию города уведомлением о проведении публичного мероприятия», дальше вписывается дата и место мероприятия.

Опа-опа, а ручки-то вот они! И публичное мероприятие отправляется в, как сказал известный блогер «Роман Михайленко», резервацию для выгула умалишённых, Далее следует, возможно, слезливая история о том, что пришли организаторы иного мероприятия, принесли отказ от проведения публичного мероприятия и суд им, безусловно, верит, поскольку «нет оснований не доверять работникам администрации». Это же работники администрации, а не активист, которому давно уже на работу выйти надо. Работать надо, а не мероприятия проводить!

Проблема заключается в том, что в соответствии с ч. 1 ст. 14 «54-ФЗ»

По предложению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления начальник органа внутренних дел, в обслуживании которого находится территория (помещение), на которой (в котором) планируется проведение публичного мероприятия, обязан назначить уполномоченного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. Назначение указанного представителя оформляется распоряжением начальника органа внутренних дел.

Такое «предложение», от которого нельзя отказаться, направляется сразу в орган внутренних дел, в обслуживании которого находится территория (помещение), на которой (в котором) планируется проведение публичного мероприятия.

Уведомление подается именно для этого, чтобы орган местного самоуправления, обеспечил безопасность проведения публичного мероприятия. А для этого требуется взаимодействовать с органами правопорядка. В этом и заключается сакральный смысл уведомления, а не для того, чтобы разрешить или запретить проведение мероприятия.

То есть складывается ситуация, когда, якобы, уведомление есть, а предложения, направленного в органы правопорядка нет. А эта ситуация уже тянет уже на ст. 5.38 КоАП РФ Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании или ст. 149 УК РФ Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них

Однако и при обосновании переноса, Администрация города Тула должна указать конкретные факторы, которые мешают проведения публичного мероприятия. Об это вполне конкретно говорит п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 г. N 28 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях»

Предложение органа публичной власти об изменении места и (или) времени начала и окончания проведения публичного мероприятия не может быть произвольным, немотивированным и должно содержать конкретные данные, свидетельствующие об очевидной невозможности проведения этого мероприятия в заявленном месте и (или) в заявленное время в связи с необходимостью защиты публичных интересов (пункт 2 части 1 статьи 12 Закона о публичных мероприятиях).

В постановлении четко и достаточно подробно расписано, что должно содержать обоснованное предложение. Нет оснований считать, что сотрудники аппарата Администрации города Тулы не читали Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 г. N28

А теперь давайте посмотрим ответ Администрации города Тулы, Ну где там конкретные данные, свидетельствующие об очевидной невозможности проведения этого мероприятия в заявленном месте и (или) в заявленное время в связи с необходимостью защиты публичных интересов?

Напоминаю, что в соответствии с ч. 2 ст. 62 КАС РФ, Обязанность доказывания законности оспариваемых нормативных правовых актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами, решений, действий (бездействия) органов, организаций и должностных лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, возлагается на соответствующие орган, организацию и должностное лицо.

Формулируем кратко.

При направлении организатору публичного мероприятия в форме шествия и митинга, в нарушение положения п. 2.2 абз. 7 Постановлении Конституционного Суда РФ от 14.02.2013 №4-П организатору не были предложены варианты соответствующие целям и задачам мероприятия, в нарушении

п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 г. N28 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях» в предложении, направленном Администрацией города Тула отсутствовали конкретные конкретные данные, свидетельствующие об очевидной невозможности проведения этого мероприятия в заявленном месте и (или) в заявленное время в связи с необходимостью защиты публичных интересов.

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 июня 2018 г. N28 г. Москва «О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях»:

С учетом этого орган публичной власти обязан представить суду доказательства, подтверждающие наличие конкретных обстоятельств, препятствующих проведению публичного мероприятия в заявленном месте и (или) в заявленное время.

При этом суд не вправе признать обоснованным предложение органа публичной власти об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия со ссылкой на иные обстоятельства, не указанные в этом предложении.

Ждем доказательств законности действий администрации в судебном заседании.