СК возбудил уголовное дело по факту массовой гибели пчёл

В Орловской области Следственный комитет возбудил первое в России уголовное дело по факту массовой гибели пчёл.



По версии следователей, к гибели пчёл в регионе привели действия компании «Отрадаагроинвест», сотрудники которой не обеспечили безопасность окружающей среды и имущества людей при обработке пшеницы.

Дело возбуждено по статье «Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений», пишет ТАСС. В региональном СК пояснили, что на одной из пасек в Корсаковском районе 14 июня этого года зафиксирована гибель более 300 пчелосемей.

В последнее время массовая гибель пчёл была зафиксирована в центральной части и на юге России, а также в Тульской области, Башкирии и на Алтае.

Россельхознадзор связывает гибель пчёл с отравлением их средствами защиты растений.

Врио директора Федерального научного центра пчеловодства Анна Брандорф сообщила, что ущерб пчеловодов превысил 2 млрд рублей.