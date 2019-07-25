В Тульской области нашлись фантомные избирательные участки

Тульский «Голос» провёл анализ перечня избирательных участков на сайте облизбиркома и нашёл фантомные участки, которые не отображены на странице участковых избирательных комиссий.



«Что поразительно, доступ к данным участкам по адресам URL, указанным в базе данных на портале GISLAB, существует и информация по ним выводится, но в основном списке их нет», — рассказывает координатор тульского «Голоса», правозащитник Алексей Власов.

Анализ проведён по данным голосования на выборах президента РФ 2018 года.

«Голос» опубликовал полный список обнаруженных расхождений с адресами «фантомных участков». Всего «пропало» 10 участков и 4710 избирателей. Эти участки присутствовали в списке участков на выборах президента РФ 2018 года.

«Возьмём участок 1501, который расположен по адресу: 301131, Тульская область, Ленинский район, рабочий поселок Ленинский, ул.Гагарина, д. 9, здание МБУК „Культурно-спортивный комплекс“. Число избирателей, внесённых в списки избирателей — 1158. Телефон помещения для голосования: 8 (4872) 724824. Срок окончания полномочий: 15.04.2019. Существует ли такая избирательная комиссия? Действующая ли она? Окончания срока полномочий указано в 15.04.2019 — на каком основании?» — ставят вопрос в «Голосе».

Ещё 20 июня 2019 года представителями «Голоса» было направлено письмо в Центризбирком с просьбой пояснить этот избирательный феномен. Прошло уже больше месяца — ответ не получен.

"И здесь нельзя ссылаться на «плохую работу почты», поскольку в декабре 2017 года вступили в силу изменения в порядок рассмотрения обращений граждан, внесенные Федеральным законом от 27.11.2017 №355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“». Изменения коснулись обращений, которые направляются в государственные органы, в том числе по электронной почте. Если ранее допускалось к такому обращению прилагать документы в бумажном формате, то теперь только в электронном виде. На электронной почте ничего нет. Более того, вчера звонил представитель ЦИКа РФ и ничего вразумительного не объяснил. Ни для кого не секрет, постоянные манипуляции с явкой и голосованием за «одну из партий». Где гарантия, что голоса 4710 избирателей не будут «правильно» учтены?", — отмечают в «Голосе».

Два общих вопроса, которые касаются не только Тульской области но и всех регионов.

1. В чей компетенции находится обновление данных об избирательных участках и участковых избирательных комиссиях на сайте.

2. Существует ли регламент обновления данных на ресурсе, где предлагается «найти свой участок», так как границы избирательных участков периодически изменяются?

В муниципальном образовании город Тула, границы определены постановлением администрации города Тулы от 14.01.2013 №4 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования город Тула», последнее изменение — постановление администрации города Тулы от 15.04.2019 №1240

Насколько актуальна представленная на сайте информация?

«И эти люди говорят об электронном дистанционном голосовании...», — резюмирует координатор тульского «Голоса».