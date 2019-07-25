«Веранды-парники» для тульской детворы

Веранда, обшитая профлистом и по форме напоминающая площадку для мусорных контейнеров, вызвала резонанс в тульских соцсетях.



Туляки сомневаются в том, что такая конструкция экологична и безопасна для детей — летом в жару крашеные металлические конструкции могут сильно нагреваться.

Напомним, накануне городская администрация отчиталась об установке веранды в детском саду №17 (ул. Металлургов, 80Б). Как сообщалось в пресс-релизе на сайте ведомства, комиссия, в состав которой вошли чиновники из Пролетарского округа, родители воспитанников и представители подрядчиков, работы приняла, замечаний ни у кого не возникло.

Мы обнаружили, что по программе «Народный бюджет» на обустройство этой веранды собирали 600 тысяч рублей. Из них 420 тыс. рублей было выделено из областного бюджета, по 90 тыс. рублей собрали муниципалитет и жители.

«В настоящее время веранды находятся в неудовлетворительном состоянии, полы и крыша сгнили, деревянные балки перекрытий имеют деформацию в виде прогибов, доски обшивки стен местами отсутствуют, краска на стенах и потолках вздута», — говорилось на странице проекта.

Новую веранду решили сделать проще и суровее — без лишнего декора, собрав «загончик» из профлиста.

Оказалось, что через аукцион заказывали две таких веранды. Вторую — для детского сада №54 в посёлке Молодёжный (ул. Центральная, 11), её сделают только к середине августа.

Заказчик — муниципальное учреждение «Городская служба единого заказчика», средства — из бюджета Тулы. Работы выполняло ООО Строительная компания «Новая высота».

По сметам, составленным заказчиком и проверенным отделом по контролю за ценообразованием управления по организации закупок и контролю за ценообразованием администрации Тулы, начальная обоснованная цена за две веранды составляла более 1 млн рублей.

Согласно документации на сайте госзакупок, веранда в Туле оценивалась в 344 тыс. рублей, в посёлке Молодёжный — в 729 тыс. рублей. К моменту заключения контракта цену за две веранды снизили до 805 тысяч.

При этом в городской администрации сообщили, что в итоге веранда (на которую по «Народному бюджету» собирали 600 тыс. рублей) обошлась в 258 тыс. рублей.