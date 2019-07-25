Ревякинские джунгли: ясногорский посёлок зарастает бурьяном

Ясногорский посёлок Ревякино стал похож на джунгли.



Из-за разросшегося бурьяна с трудом можно рассмотреть социально-значимые объекты, жалуются нам жители.

Так выглядит территория детского сада.

А это подход к местной больнице.

Даже лавочки возле домов с трудом просматриваются.

С трудом просматриваются лавочки возле домов!!! pic.twitter.com/zDHEgKRwCp — Инициативная группа п. Ревякино (@GJHYEWK4p40DDmm) July 25, 2019

Ревякинцы рассказывают, что на местном уровне ничего не делается, поэтому жители вынуждены обращаться выше.

Одна из свалок рядом с детским садом лежит с апреля, когда мусор был собран в рамках субботников.

«Теперь и по этой, казалось бы пустяковой, проблеме снова нужно обращаться к Губернатору», — отмечают жители.