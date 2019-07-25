Ревякинские джунгли: ясногорский посёлок зарастает бурьяном

25.07.2019 16:51

Ясногорский посёлок Ревякино стал похож на джунгли.

Из-за разросшегося бурьяна с трудом можно рассмотреть социально-значимые объекты, жалуются нам жители.

Так выглядит территория детского сада.

А это подход к местной больнице.

Даже лавочки возле домов с трудом просматриваются.

Ревякинцы рассказывают, что на местном уровне ничего не делается, поэтому жители вынуждены обращаться выше.

Ревякинские джунгли: ясногорский посёлок зарастает бурьяном

Одна из свалок рядом с детским садом лежит с апреля, когда мусор был собран в рамках субботников.

«Теперь и по этой, казалось бы пустяковой, проблеме снова нужно обращаться к Губернатору», — отмечают жители.

По темеПоследнее