Ревякинские джунгли: ясногорский посёлок зарастает бурьяном

Ясногорский посёлок Ревякино стал похож на джунгли.
Из-за разросшегося бурьяна с трудом можно рассмотреть социально-значимые объекты, жалуются нам жители.
Так выглядит территория детского сада.
@tulactive Джунгли поселка Ревякино!!! Территория детского садика!!! pic.twitter.com/qOOqj9t1Lw
— Инициативная группа п. Ревякино (@GJHYEWK4p40DDmm) July 25, 2019
А это подход к местной больнице.
@tulactive Джунгли поселка Ревякино!!! Территория больницы!!! pic.twitter.com/9ELCLNJO0z
— Инициативная группа п. Ревякино (@GJHYEWK4p40DDmm) July 25, 2019
Даже лавочки возле домов с трудом просматриваются.
С трудом просматриваются лавочки возле домов!!! pic.twitter.com/zDHEgKRwCp
— Инициативная группа п. Ревякино (@GJHYEWK4p40DDmm) July 25, 2019
Ревякинцы рассказывают, что на местном уровне ничего не делается, поэтому жители вынуждены обращаться выше.
Одна из свалок рядом с детским садом лежит с апреля, когда мусор был собран в рамках субботников.
— Инициативная группа п. Ревякино (@GJHYEWK4p40DDmm) July 25, 2019
«Теперь и по этой, казалось бы пустяковой, проблеме снова нужно обращаться к Губернатору», — отмечают жители.